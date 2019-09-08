Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии

СУХУМ, 8 сен — РИА Новости. Действующий лидер Абхазии Рауль Хаджимба набирает 49,4 процента голосов во втором туре президентских выборов после обработки более 79 тысяч бюллетеней. Данные публикует его штаб.

Сообщается, что оппозиционера Алхаса Квицинию поддержали 47,5 процента избирателей.

Всего в выборах приняли участие свыше 80 тысяч человек.

При этом Хаджимба вышел к своим сторонникам и объявил о победе. В свою очередь, Квициния поражение не признал и сообщил, что ведет собственный подсчет. Республиканский ЦИК также не подтвердил победу Хаджимбы.

Первый тур выборов прошел 25 августа. Тогда Хаджимба набрал 24,83 процента голосов, а Квициния — 22,91 процента.

Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против. По последним данным, явка на выборах составила 50,99 процента.