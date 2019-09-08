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РИА Новости

Российские сенаторы не выявили серьезных нарушений на выборах в Абхазии

20:45 08.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИзбиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские сенаторы, которые присутствуют в качестве наблюдателей в Абхазии, не выявили никаких нарушений, способных повлиять на итоги голосования на выборах президента республики, заявил РИА Новости по телефону из Сухуми член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев.
В воскресенье в Абхазии состоялся второй тур выборов главы республики, за президентский пост боролись действующий руководитель Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.
"Мы побывали на многих участках в Сухуми, Гудаутском районе. Мои помощники обошли 16 участков столицы республики. Никаких нареканий, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования на выборах президента Абхазии, мы не выявили", - сказал Кондратьев.
По его словам, никаких жалоб не поступало ни от политических оппонентов на этих выборах, ни от официальных властей.
"Все прошло в рамках закона, никаких провокаций, попыток подкупа или угроз", - отметил сенатор, не исключив, что итоговые данные выборов какая-то из сторон может оспорить в судебном порядке.
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