Российские сенаторы не выявили серьезных нарушений на выборах в Абхазии

Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве

Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские сенаторы, которые присутствуют в качестве наблюдателей в Абхазии, не выявили никаких нарушений, способных повлиять на итоги голосования на выборах президента республики, заявил РИА Новости по телефону из Сухуми член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев.

В воскресенье в Абхазии состоялся второй тур выборов главы республики, за президентский пост боролись действующий руководитель Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.

"Мы побывали на многих участках в Сухуми, Гудаутском районе. Мои помощники обошли 16 участков столицы республики. Никаких нареканий, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования на выборах президента Абхазии, мы не выявили", - сказал Кондратьев.

По его словам, никаких жалоб не поступало ни от политических оппонентов на этих выборах, ни от официальных властей.