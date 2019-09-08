Действующие мэры Братска, Саянска и Тулуна опережают конкурентов на выборах

Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

ИРКУТСК, 8 сен – РИА Новости. Предварительные итоги голосования по данным ГАС "Выборы" показывают, что в крупных городах Иркутской области - Братске, Саянске и Тулуне, действующие мэры, принимающие участие в выборах 8 сентября, опережают конкурентов.

В воскресенье в Иркутской области муниципальные выборы прошли на 55 территориях, где состоялись 68 кампаний. Жители региона выбирали 15 мэров и 15 глав муниципальных образований, 16 районных дум и 5 городских. В 20.00 ( 15.00 мск) в регионе закрыли 1225 избирательный участков и начался подсчет голосов. По данным на 18.00 (13.00 мск) в выборах приняли участие 24% избирателей из 1,2 млн человек, включенных в списки.

В Тулуне за пост главы города боролись самовыдвиженцы: нынешний мэр Юрий Карих, который возглавляет город с 2010 года, депутат городской думы, предприниматель Алексей Колпаков, представители коммерческих структур Светлана Васильева и Екатерина Горбунова. Кроме них на пост главы муниципалитета выдвигались кандидат от ЛДПР, предприниматель Вадим Красных и представитель КПРФ, консультант отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления губернатора и правительства Иркутской области Александр Кутковой.

По данным ГАС "Выборы", Юрий Карих в настоящее время опережает своего основного конкурента – Александра Куткового с перевесом почти в 20% голосов.

Действующий глава администрации города Братска самовыдвиженец Сергей Серебренников также лидирует в борьбе за кресло мэра. На текущий момент он набрал почти 55% голосов, в то время, как за его главного соперника - кандидата от КПРФ Светлану Петрук проголосовали менее 12% избирателей.

В Саянске в предвыборной гонке также с большим перевесом лидирует действующий мэр Олег Боровский. За него проголосовали почти 83% избирателей.