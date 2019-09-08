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РИА Новости
Единый день голосования

В Мурманской области после обработки 0,17% протоколов лидирует Чибис

20:37 08.09.2019 (обновлено: 20:45 08.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 55,56% голосов после подсчета 0,17% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 0,17% протоколов, Чибис из "Единой России" набирает 55,56% голосов, Максим Белов из ЛДПР - 25,40%, Михаил Антропов (КПРФ) - 11,11%, Геннадий Тупикин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 4,76%, Василий Буров ("Справедливая Россия") - 3,17%, Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" пока не набирает голосов.
Кроме того, в Мурманской области проходят выборы депутатов местных советов в 15 муниципалитетах. Всего в области для голосования был открыт 591 избирательный участок.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияАндрей ЧибисМурманская областьПолитика
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