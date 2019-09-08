В Мурманской области после обработки 0,17% протоколов лидирует Чибис

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 55,56% голосов после подсчета 0,17% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 0,17% протоколов, Чибис из "Единой России" набирает 55,56% голосов, Максим Белов из ЛДПР - 25,40%, Михаил Антропов (КПРФ) - 11,11%, Геннадий Тупикин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 4,76%, Василий Буров ("Справедливая Россия") - 3,17%, Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" пока не набирает голосов.