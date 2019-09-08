Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии после обработки 0,03% протоколов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики с 85,29% голосов после обработки 0,03% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 0,03% протоколов, Хабиров ("Единая Россия") набирает 85,29% голосов, Юнир Кутлугужин (КПРФ) - 6,25% голосов, Иван Сухарев (ЛДПР) - 2,02%.
На должность главы Башкирии претендуют восемь человек. Это Владимир Барабаш от "Гражданской силы", Зульфия Гайсина от "Яблока", Юрий Игнатьев от "Справедливой России", Рафис Кадыров от "Патриотов России", Владимир Кобзев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, от КПРФ Юнир Кутлугужин, Иван Сухарев от ЛДПР и врио главы Башкирии Радий Хабиров от "Единой России".