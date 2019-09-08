Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии после обработки 0,03% протоколов

На должность главы Башкирии претендуют восемь человек. Это Владимир Барабаш от "Гражданской силы", Зульфия Гайсина от "Яблока", Юрий Игнатьев от "Справедливой России", Рафис Кадыров от "Патриотов России", Владимир Кобзев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, от КПРФ Юнир Кутлугужин, Иван Сухарев от ЛДПР и врио главы Башкирии Радий Хабиров от "Единой России".