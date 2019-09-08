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РИА Новости
Единый день голосования

Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии после обработки 0,03% протоколов

20:24 08.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Радий Хабиров. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики с 85,29% голосов после обработки 0,03% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 0,03% протоколов, Хабиров ("Единая Россия") набирает 85,29% голосов, Юнир Кутлугужин (КПРФ) - 6,25% голосов, Иван Сухарев (ЛДПР) - 2,02%.
На должность главы Башкирии претендуют восемь человек. Это Владимир Барабаш от "Гражданской силы", Зульфия Гайсина от "Яблока", Юрий Игнатьев от "Справедливой России", Рафис Кадыров от "Патриотов России", Владимир Кобзев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, от КПРФ Юнир Кутлугужин, Иван Сухарев от ЛДПР и врио главы Башкирии Радий Хабиров от "Единой России".
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияРадий ХабировРеспублика БашкортостанПолитика
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