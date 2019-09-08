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РИА Новости
Единый день голосования

В Москве наблюдатели заподозрили вброс на участке

20:19 08.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУказатель к избирательному участку в Москве
Указатель к избирательному участку в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Указатель к избирательному участку в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наблюдатели заподозрили, что на одном из избирательных участков в Москве произошел вброс, поэтому эту урну вскроют и пересчитают бюллетени отдельно от других, и если будут выявлены нарушения, может быть аннулирован весь участок, заявил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
"Коллеги... поехали, потому что наблюдатели уверяли, что произошёл вброс. Комиссия приняла решение, что вброса не было, штаб заседал и принял решение... обратиться в МГИК с целью поставить под контроль этот участок", - сказал он журналистам, отметив, что речь об участке 1538.
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Венедиктов добавил, что на участок уже отправился представитель Мосгоризбиркома, урна, в которую, как подозревают, был вброс, будет вывалена отдельно, и, прежде всего, проверят, все ли там бюллетени установленного образца или просто бумага, если бюллетеней будет больше, чем выдавалось, может быть аннулирован весь участок.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. Идут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирают губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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Единый день голосованияМосгоризбиркомАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
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