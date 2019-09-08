В Севастополе закрылись избирательные участки на выборах в заксобрание

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в законодательное собрание Севастополя на 180 постоянных и четырех временных избирательных участках региона завершилось в 20.00, начата обработка бюллетеней.

Голосование проводилось с восьми утра и завершилось в 20.00. По данным главы избиркома Сергея Даниленко, явка на выборы в Севастополе за два часа до завершения голосования (в 18.00) превысила 25%.

Для проведения выборов в Севастополе было создано 180 постоянных избирательных участков и четыре временных, в том числе три – на кораблях ЧФ. На всех постоянных участках были установлены комплексы обработки бюллетеней, при этом на трех участках по разным причинам КОИБы не заработали, там будет проводиться ручной подсчет голосов. По уточненным данным, право голоса на выборах заксобрания в Севастополе имеют более 320 тысяч избирателей.

Как отметил глава избиркома Севастополя Сергей Даниленко, на 19.00 в комиссию было подано несколько жалоб и обращений, которые связаны с информацией о незаконной форме агитации под видом проведения социологических опросов. Он отметил, что эти сообщения будут проверяться.