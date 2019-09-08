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РИА Новости
Единый день голосования

В Севастополе закрылись избирательные участки на выборах в заксобрание

20:13 08.09.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Бюллетень на избирательном участке
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в законодательное собрание Севастополя на 180 постоянных и четырех временных избирательных участках региона завершилось в 20.00, начата обработка бюллетеней.
Голосование проводилось с восьми утра и завершилось в 20.00. По данным главы избиркома Сергея Даниленко, явка на выборы в Севастополе за два часа до завершения голосования (в 18.00) превысила 25%.
Бюллетень на избирательном участке
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Для проведения выборов в Севастополе было создано 180 постоянных избирательных участков и четыре временных, в том числе три – на кораблях ЧФ. На всех постоянных участках были установлены комплексы обработки бюллетеней, при этом на трех участках по разным причинам КОИБы не заработали, там будет проводиться ручной подсчет голосов. По уточненным данным, право голоса на выборах заксобрания в Севастополе имеют более 320 тысяч избирателей.
Как отметил глава избиркома Севастополя Сергей Даниленко, на 19.00 в комиссию было подано несколько жалоб и обращений, которые связаны с информацией о незаконной форме агитации под видом проведения социологических опросов. Он отметил, что эти сообщения будут проверяться.
Выборы депутатов второго созыва законодательного собрания Севастополя проходят по смешанной системе. В парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам. На места в парламенте претендуют представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и "Коммунистов России". В выборах принимают участие 54 кандидата-одномандатника.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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