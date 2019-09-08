Россвязь не зафиксировала хакерских атак в ходе выборов в России

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Хакерских атак в ходе выборов в России в единый день голосования не было, заявил в воскресенье глава Россвязи Олег Духовницкий.

"Хакерских атак не было, по крайней мере такой информации по линии оперативных служб со стороны операторов связи к нам не поступало", - заявил он журналистам.

При этом Духовницкий указал, что тот сегмент, который выделен для обеспечения четырех направлений - телефония, работа сегмента интернет, видеонаблюдение и обеспечение работы государственной автоматизированной системы ГАС "Выборы", - на 18.30 работал в штатном режиме. Также он отметил, что на 10.00 была зафиксирована 21 неисправность. "Все они в самые сжатые сроки были устранены", - заключил Духовницкий.