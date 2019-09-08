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РИА Новости
Единый день голосования

Россвязь не зафиксировала хакерских атак в ходе выборов в России

20:08 08.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Хакерских атак в ходе выборов в России в единый день голосования не было, заявил в воскресенье глава Россвязи Олег Духовницкий.
"Хакерских атак не было, по крайней мере такой информации по линии оперативных служб со стороны операторов связи к нам не поступало", - заявил он журналистам.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
Вчера, 19:23Единый день голосования
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При этом Духовницкий указал, что тот сегмент, который выделен для обеспечения четырех направлений - телефония, работа сегмента интернет, видеонаблюдение и обеспечение работы государственной автоматизированной системы ГАС "Выборы", - на 18.30 работал в штатном режиме. Также он отметил, что на 10.00 была зафиксирована 21 неисправность. "Все они в самые сжатые сроки были устранены", - заключил Духовницкий.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. Идут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирают губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияОлег ДуховницкийРоссияПолитика
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