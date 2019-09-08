В Волгоградской области после обработки 0,07% протоколов лидирует Бочаров

Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России

Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров лидирует на выборах главы региона с 65,64% голосов после обработки 0,07% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 0,07% протоколов, Бочаров ("Единая Россия") набирает 65,64% голосов, Алексей Буров от КПРФ - 19,96% голосов, Владимир Рублев от ЛДПР - 8,23%.