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РИА Новости
Единый день голосования

В Волгоградской области после обработки 0,07% протоколов лидирует Бочаров

20:06 08.09.2019 (обновлено: 20:10 08.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров лидирует на выборах главы региона с 65,64% голосов после обработки 0,07% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 0,07% протоколов, Бочаров ("Единая Россия") набирает 65,64% голосов, Алексей Буров от КПРФ - 19,96% голосов, Владимир Рублев от ЛДПР - 8,23%.
В выборах главы Волгоградской области участвуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Бочаров, выдвинутый партией "Единая Россия", Алексей Буров от КПРФ, Владимир Рублев от ЛДПР и Сергей Полещук, которого выдвинула партия "Справедливая Россия".
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияВолгоградская областьПолитика
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