Жителя Новосибирска оштрафовали на 20 тысяч рублей за подкуп избирателей

НОВОСИБИРСК, 8 сен - РИА Новости. Суд в Новосибирске в воскресенье оштрафовал местного жителя на 20 тысяч рублей за подкуп избирателей на довыборах депутата горсовета по одному из округов в Калининском районе, сообщила журналистам председатель горизбиркома Тамара Краткая.

"Принято судебное решение о подкупе на 12-м округе. Оштрафован участник происшествия на 20 тысяч рублей. Он объяснил суду, что сам как альтруист решил помочь одному из кандидатов. По его словам, между собой они с кандидатом не знакомы", - сказала глава горизбиркома, пояснив, что речь шла о предложении "200 рублей за голос" за определенного кандидата.

Краткая сообщила, что на завершившихся выборах мэра Новосибирска серьезных нарушений зафиксировано не было. "Жалобы были. Не могу сказать, что их было много. Все они решались в установленном порядке", - сказала она.

После обработки 27% протоколов избирательных комиссий на выборах градоначальника лидирует действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть с результатом 51,7% голосов избирателей, на втором месте - самовыдвиженец Сергей Бойко с 18,15%, на третьем - Евгений Лебедев (ЛДПР) с 9,03%. Наталья Пинус ("Российский общенародный союз") набирает 7,57% голосов, Данияр Сафиуллин ("Родина") – 7,32%. Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов.