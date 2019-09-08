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РИА Новости
Единый день голосования

Жителя Новосибирска оштрафовали на 20 тысяч рублей за подкуп избирателей

19:55 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избиратель в единый день голосования
НОВОСИБИРСК, 8 сен - РИА Новости. Суд в Новосибирске в воскресенье оштрафовал местного жителя на 20 тысяч рублей за подкуп избирателей на довыборах депутата горсовета по одному из округов в Калининском районе, сообщила журналистам председатель горизбиркома Тамара Краткая.
"Принято судебное решение о подкупе на 12-м округе. Оштрафован участник происшествия на 20 тысяч рублей. Он объяснил суду, что сам как альтруист решил помочь одному из кандидатов. По его словам, между собой они с кандидатом не знакомы", - сказала глава горизбиркома, пояснив, что речь шла о предложении "200 рублей за голос" за определенного кандидата.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
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Краткая сообщила, что на завершившихся выборах мэра Новосибирска серьезных нарушений зафиксировано не было. "Жалобы были. Не могу сказать, что их было много. Все они решались в установленном порядке", - сказала она.
После обработки 27% протоколов избирательных комиссий на выборах градоначальника лидирует действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть с результатом 51,7% голосов избирателей, на втором месте - самовыдвиженец Сергей Бойко с 18,15%, на третьем - Евгений Лебедев (ЛДПР) с 9,03%. Наталья Пинус ("Российский общенародный союз") набирает 7,57% голосов, Данияр Сафиуллин ("Родина") – 7,32%. Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов.
Всего в единый день голосования в Новосибирской области будет избран 71 депутат различных уровней власти и избраны главы двух муниципалитетов - Новосибирска и Филипповского сельсовета Ордынского района. Зарегистрированные кандидаты на предстоящие выборы выдвинуты 16 политическими партиями. Самовыдвиженцев - 19.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияНовосибирскПолитика
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