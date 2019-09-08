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РИА Новости

Сухум призвал Тбилиси прекратить делать пропагандистские заявления

19:40 08.09.2019
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове
Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове. Архивное фото
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Тбилиси следует прекратить делать пропагандистские заявления об Абхазии и перейти к нормальному диалогу с Сухумом, заявил РИА Новости абхазский министр иностранных дел Даур Кове.
В воскресенье МИД Грузии заявил, что считает второй тур президентских выборов в Абхазии нелегитимным, а также что их не признает международное сообщество, отметив, что цель выборов - "легитимация оккупации территорий Грузии".
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"Я считаю, что грузинскому правительству давно пора - и мы об этом говорим постоянно - перестать делать заявления, которые оторваны от действительности, оторваны от реальности, и пора уже переходить к конструктивному диалогу. Необходимо понять, что Абхазия и Южная Осетия - это самостоятельные страны... возврата к прошлому не будет. Поэтому чем быстрее грузинские власти поймут необходимость нормального полноценного цивилизованного диалога, тем быстрее между нашими странами может появиться возможность диалога", - сказал собеседник агентства.
В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Рауль Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%). Ранее ЦИК Абхазии сообщил, что второй тур выборов президента по явке состоялся, она преодолела барьер в 25%. На 18.00 явка уже составляла 50,99%.
В грузинском МИД и после первого тура выборов в Абхазии, который прошел в августе, утверждали, что они противоречат нормам международного права и не будут иметь юридической силы. В Абхазии в ответ на те заявления тогда отмечали, что выборы соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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