Сухум призвал Тбилиси прекратить делать пропагандистские заявления

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Тбилиси следует прекратить делать пропагандистские заявления об Абхазии и перейти к нормальному диалогу с Сухумом, заявил РИА Новости абхазский министр иностранных дел Даур Кове.

В воскресенье МИД Грузии заявил, что считает второй тур президентских выборов в Абхазии нелегитимным, а также что их не признает международное сообщество, отметив, что цель выборов - "легитимация оккупации территорий Грузии".

"Я считаю, что грузинскому правительству давно пора - и мы об этом говорим постоянно - перестать делать заявления, которые оторваны от действительности, оторваны от реальности, и пора уже переходить к конструктивному диалогу. Необходимо понять, что Абхазия и Южная Осетия - это самостоятельные страны... возврата к прошлому не будет. Поэтому чем быстрее грузинские власти поймут необходимость нормального полноценного цивилизованного диалога, тем быстрее между нашими странами может появиться возможность диалога", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Рауль Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%). Ранее ЦИК Абхазии сообщил, что второй тур выборов президента по явке состоялся, она преодолела барьер в 25%. На 18.00 явка уже составляла 50,99%.

В грузинском МИД и после первого тура выборов в Абхазии, который прошел в августе, утверждали, что они противоречат нормам международного права и не будут иметь юридической силы. В Абхазии в ответ на те заявления тогда отмечали, что выборы соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством.