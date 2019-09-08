Явка на выборах главы Башкирии к 20.00 составила более 65%

Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

УФА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Башкирии к 20.00 составила 65,04% , сообщила журналистам секретарь ЦИК республики Марина Долматова.

Избирательные участки Башкирии в единый день голосования работали на два часа дольше по решению местного парламента, чтобы успело проголосовать большее количество граждан, - с 7.00 (5.00 мск) до 21.00 (19.00 мск).

"Явка к 20.00 (18.00 мск) в Башкирии составила 65,04%, проголосовали 1 миллион 992 тысячи 654 избирателя", - сказала Долматова, отметив, что это не окончательная цифра явки.

По данным ведомства, на прошлых выборах главы Башкирии 14 сентября 2014 году явка к этому времени составляла более 74,89%.

"Ровно в 21.00 (19.00) все избиркомы закрылись, началось погашение неиспользованных бюллетеней, далее - работа со списками, потом приступят к подсчету бюллетеней. Вскроют переносные ящики, стационарные, потом будут раскладывать по фамилиям кандидатов", - пояснила порядок действий Долматова.

По ее словам, на итоговом заседании рассмотрят обращения и жалобы на подсчет голосов, после этого выдадут наблюдателям копии заведенного протокола. После материалы направят в территориальные комиссии, которые уже отправят протоколы в ЦИК Башкирии.

По данным регионального ЦИК, в республике работали 69 территориальных и 3434 участковых избирательных комиссии.