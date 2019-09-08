Действующий мэр Новосибирска заявил о своей победе на выборах

НОВОСИБИРСК, 8 сен – РИА Новости. Кандидат в мэры Новосибирска от КПРФ, действующий градоначальник Анатолий Локоть заявил журналистам через два часа после закрытия избирательных участков о своей победе на выборах.

"Нет сомнений, что мы победили в ходе этих выборов. Окончательные результаты обрабатываются, чтобы точно определить последующие места. Мы подтвердили свое право возглавлять крупнейший муниципалитет РФ на ближайшие пять лет", - сказал он.

Локоть поблагодарил пришедших на избирательные участки горожан. Он считает, что низкая явка во многом обусловлена сбором урожая и открытием сезона охоты, а также тем, что горожан устраивает нынешняя власть в Новосибирске.

По данным информационного табло в информационном центре горизбиркома, после обработки 7,26% протоколов Локоть лидирует на очередных выборах градоначальника с результатом в 51,78% голосов избирателей.

В избирательных бюллетенях были представлены 15 кандидатов. Принять участие в выборах мэра Новосибирска могли более 1,186 миллиона человек. По данным городской избирательной комиссии, явка избирателей за полчаса до закрытия избирательных участков составила 19,13%. На предыдущих выборах мэра 6 апреля 2014 года явка избирателей на 19.30 составила 31,31%.

Кандидатами в мэры Новосибирска являются: Сергей Бойко (самовыдвижение), Наталья Пинус ("Российский общенародный союз"), Александр Гультяев ("Партия возрождения России"), Данияр Сафиуллин ("Родина"), Дарья Украинцева ("Зеленые"), Анатолий Локоть (КПРФ), Евгений Лебедев (ЛДПР), Виктор Козодой ("Справедливая Россия"), Юлия Сапина ("Гражданская платформа"), Олег Викторович ("Партия дела"), Андрей Токарев ("Родная партия"), Дмитрий Холявченко ("Яблоко"), Алексей Крестьянов ("Аграрная партия России"), Сергей Лоскутов ("Коммунисты России") и Мухаммед-Али Хаюрин ("Партия возрождения села").