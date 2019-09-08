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РИА Новости
Единый день голосования

Действующий мэр Новосибирска заявил о своей победе на выборах

19:30 08.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМэр Новосибирска Анатолий Локоть
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 сен – РИА Новости. Кандидат в мэры Новосибирска от КПРФ, действующий градоначальник Анатолий Локоть заявил журналистам через два часа после закрытия избирательных участков о своей победе на выборах.
"Нет сомнений, что мы победили в ходе этих выборов. Окончательные результаты обрабатываются, чтобы точно определить последующие места. Мы подтвердили свое право возглавлять крупнейший муниципалитет РФ на ближайшие пять лет", - сказал он.
Локоть поблагодарил пришедших на избирательные участки горожан. Он считает, что низкая явка во многом обусловлена сбором урожая и открытием сезона охоты, а также тем, что горожан устраивает нынешняя власть в Новосибирске.
По данным информационного табло в информационном центре горизбиркома, после обработки 7,26% протоколов Локоть лидирует на очередных выборах градоначальника с результатом в 51,78% голосов избирателей.
В избирательных бюллетенях были представлены 15 кандидатов. Принять участие в выборах мэра Новосибирска могли более 1,186 миллиона человек. По данным городской избирательной комиссии, явка избирателей за полчаса до закрытия избирательных участков составила 19,13%. На предыдущих выборах мэра 6 апреля 2014 года явка избирателей на 19.30 составила 31,31%.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.

Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
1 из 16

В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.

Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
2 из 16

В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин голосует на выборах губернатора Сахалинской области в единый день голосования на избирательном участке в Южно-Сахалинске
3 из 16

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
4 из 16

В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер с семьей голосует на выборах губернатора в единый день голосования на избирательном участке в Челябинске
5 из 16

В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.

Кандидат в депутаты Московской городской Думы от партии Яблоко Сергей Митрохин голосует на выборах в Московскую городскую Думу
6 из 16

Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
7 из 16

В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске
8 из 16

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.

Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
9 из 16

Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
10 из 16

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
11 из 16

На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в Москве в день выборов в Московскую городскую Думу
12 из 16

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.

Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
13 из 16

В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
14 из 16

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
15 из 16

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.

Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
16 из 16

Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 16

В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 16

В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 16

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
4 из 16

В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 16

В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
6 из 16

Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 16

В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
8 из 16

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 16

Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 16

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 16

На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
12 из 16

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 16

В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
14 из 16

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
15 из 16

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
16 из 16

Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кандидатами в мэры Новосибирска являются: Сергей Бойко (самовыдвижение), Наталья Пинус ("Российский общенародный союз"), Александр Гультяев ("Партия возрождения России"), Данияр Сафиуллин ("Родина"), Дарья Украинцева ("Зеленые"), Анатолий Локоть (КПРФ), Евгений Лебедев (ЛДПР), Виктор Козодой ("Справедливая Россия"), Юлия Сапина ("Гражданская платформа"), Олег Викторович ("Партия дела"), Андрей Токарев ("Родная партия"), Дмитрий Холявченко ("Яблоко"), Алексей Крестьянов ("Аграрная партия России"), Сергей Лоскутов ("Коммунисты России") и Мухаммед-Али Хаюрин ("Партия возрождения села").
На предыдущих досрочных выборах мэра Новосибирска кандидат от КПРФ и объединенной оппозиции, депутат Госдумы Анатолий Локоть победил, набрав 43,75% голосов избирателей. Его конкурент, исполняющий обязанности мэра города единоросс Владимир Знатков получил 39,57%. Явка составила 32,59% (375 926 избирателей). Представители реготделения "Единой России" сообщили, что не будут выдвигать своего кандидата на пост градоначальника на выборах в этом году.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияАнатолий ЛокотьНовосибирскПолитика
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