Действующий мэр Новосибирска заявил о своей победе на выборах

В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.
В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.
В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.
В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.
В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.
В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.
В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.
В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.
Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.
Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.
В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.
В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.
Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.
Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.
Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.
Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.
На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.
На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.
В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.
В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.
Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.
Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.
Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.
Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.
В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.
В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.
В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.
В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.
Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.
В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.
Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.
Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.
На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.
В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.
Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.
Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.