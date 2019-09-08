Явка на выборах депутатов госсовета Татарстана к 18.00 составила 58,1%

Избиратель в единый день голосования

Избиратель в единый день голосования

КАЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов государственного совета Татарстана составила на 18.00 58,1%, что немного ниже, чем на выборах в региональный парламент пять лет назад, сообщили РИА Новости в центризбиркоме республики.

В воскресенье в Татарстане проходят выборы депутатов госсовета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев. В республике работает 2,8 тысячи избирательных участков. Голосование проходит с 7.00 до 20.00.

"По данным на 18.00 в Татарстане проголосовали 58,1% избирателей", - сказал собеседник агентства.

По его информации, лидерами по явке являются традиционно сельские районы республики, где к данному часу проголосовали уже более 90% избирателей.