Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T19:26Z
https://ria.ru/20190908/1558459035.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155844/83/1558448372_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_69919dba7e7cfcb8551406dd38ab49b2.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Почти 160 тысяч человек проголосовали за Осипова на выборах в Забайкалье

19:26 08.09.2019
379
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти 160 тысяч человек проголосовали за врио губернатора Забайкальского края Александра Осипов на выборах главы региона, он набирает 89,76% голосов после обработки 70,33% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 70,33% протоколов, Осипов набирает 89,77% голосов, за него проголосовали 159555 избирателей. Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" набрала 3,30%, Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" - 2,46%.
В списке кандидатов на пост губернатора Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Забайкальском крае, Александр Осипов – самовыдвиженец, Вячеслав Ушаков, выдвинутый от забайкальского отделения партии "Патриоты России", Яна Шпак от регионального отделения всероссийской политической партии "Партия роста".
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
210011
Обсудить 0
Единый день голосованияАлександр ОсиповЗабайкальский крайПолитика
Рекомендуем
Выборы глав регионов России
Выборы глав регионов России
РИА
Новости
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах губернатора Петербурга на 18.00 составила 23,69%
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов
Александр Осипов побеждает на выборах в Забайкальском крае с 89,61%
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
ЦИК сообщил о применении депутатом ГД админресурса на выборах в Петербурге
Лента
новостей
Перспективы развития паллиативной помощи обсудили на коллегии Минздрава
На Кубани проверят обстоятельства смерти ребенка в больнице
Вика Цыганова
Вика Цыганова держится на третьем месте на довыборах в Хабаровском крае
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов в единый день голосования на избирательном участке в Чите
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья после обработки 50% протоколов
Пьяный мужчина
В Великобритании турист заплатил за пиво более 60 тысяч евро
Единый день голосования в регионах России
Единый день голосования. Онлайн-репортаж
Единый день голосования в регионах России
Шипулин продолжает лидировать на довыборах в Свердловской области
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Действующий мэр Новосибирска заявил о своей победе на выборах
Информационный стенд в единый день голосования на избирательном участке в Чите
В Забайкалье завершился единый день голосования
Единый день голосования в регионах России. Чита
В Чите ЕР получила 19 мест из 30 в городской думе
Александр Осипов
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья после подсчета 1,94% протоколов
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
09:36Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные
09:35В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
09:32Информация о вбросе на одном из участков в Башкирии не подтвердилась
09:31На Кубани проверят обстоятельства смерти ребенка в больнице
09:31В ряде районов Хабаровского края отменили занятия в школах из-за тайфуна
09:24ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
09:18Военные укрепили дамбу в микрорайоне Комсомольска-на-Амуре
09:17Подсчет 100% бюллетеней на выборах главы Сахалина завершится во вторник
Лента новостейМолния