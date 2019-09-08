Почти 160 тысяч человек проголосовали за Осипова на выборах в Забайкалье

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти 160 тысяч человек проголосовали за врио губернатора Забайкальского края Александра Осипов на выборах главы региона, он набирает 89,76% голосов после обработки 70,33% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 70,33% протоколов, Осипов набирает 89,77% голосов, за него проголосовали 159555 избирателей. Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" набрала 3,30%, Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" - 2,46%.