Комиссия Совфеда разберет нарушения Google и Facebook на выборах

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Нарушения со стороны Google и Facebook, разместивших в день голосования в России политическую рекламу, станут предметом серьезного разбирательства комиссии Совфеда о защите госсуверенитета РФ, заявил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Андрей Климов.

Ранее в Роскомнадздоре сообщили, что передадут парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах компаниями Google и Facebook.

"У нас отработана схема общения с представителями этих компаний. В любом случае это будет предметом серьезного разбирательства комиссии", - сказал законодатель.

Он также отметил, что лично увидел на русскоязычном телеканале Euronews 8 сентября передачу, в которой представители оппозиции призывают голосовать против определенных кандидатов. "Это нарушение законодательства, которое также требует разбирательства", - подчеркнул сенатор.