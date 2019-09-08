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РИА Новости
Единый день голосования

Комиссия Совфеда разберет нарушения Google и Facebook на выборах

19:24 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Нарушения со стороны Google и Facebook, разместивших в день голосования в России политическую рекламу, станут предметом серьезного разбирательства комиссии Совфеда о защите госсуверенитета РФ, заявил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Андрей Климов.
Ранее в Роскомнадздоре сообщили, что передадут парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах компаниями Google и Facebook.
Логотип компании Google
Вчера, 19:07Радио
Роскомнадзор счел политрекламу в Google и Facebook вмешательством в дела РФ
"У нас отработана схема общения с представителями этих компаний. В любом случае это будет предметом серьезного разбирательства комиссии", - сказал законодатель.
Он также отметил, что лично увидел на русскоязычном телеканале Euronews 8 сентября передачу, в которой представители оппозиции призывают голосовать против определенных кандидатов. "Это нарушение законодательства, которое также требует разбирательства", - подчеркнул сенатор.
"Мы будем разбираться со всеми, кто нарушает законодательство РФ", - отметил он.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияGoogleАндрей КлимовРоссияFacebook, Inc.Политика
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