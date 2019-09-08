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РИА Новости
Единый день голосования

МВД планирует до 12 сентября решить все вопросы по нарушениям на выборах

19:17 08.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
МОСКВА, 8 сен РИА Новости. МВД России планирует до 12 сентября разрешить все зарегистрированные правонарушения в ходе выборов, заявил в воскресенье первый заместитель главы МВД РФ генерал-полковник Александр Горовой.
Ранее он сообщал, что в полицию поступило 315 заявлений о правонарушениях и преступлениях в ходе выборов, две трети не относятся к компетенции МВД. Из тех правонарушений, которые зарегистрировали в МВД и по которым проводится проверка, в трети не подтвердилась информация о правонарушениях. Также, по его словам, зарегистрированные правонарушения и преступления не повлияют на итоги голосования.
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"Своей целью сегодня на заключительном этапе голосования ставим продолжение контроля за оперативной обстановкой по стране, контроля сдачи документов участковыми избирательными комиссиями в территориальные избирательные комиссии и последующие субъективные. Мы своей целью поставили до 12 числа те материалы, которые зарегистрированы у нас и подразумевают под собой возможное нарушение избирательного законодательства, разрешить в процессуальном порядке", - сказал он в ЦИК в единый день голосования.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. Идут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирают губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияАлександр ГоровойМВД РФРоссияПолитика
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