МВД планирует до 12 сентября решить все вопросы по нарушениям на выборах

МОСКВА, 8 сен РИА Новости. МВД России планирует до 12 сентября разрешить все зарегистрированные правонарушения в ходе выборов, заявил в воскресенье первый заместитель главы МВД РФ генерал-полковник Александр Горовой.

Ранее он сообщал, что в полицию поступило 315 заявлений о правонарушениях и преступлениях в ходе выборов, две трети не относятся к компетенции МВД. Из тех правонарушений, которые зарегистрировали в МВД и по которым проводится проверка, в трети не подтвердилась информация о правонарушениях. Также, по его словам, зарегистрированные правонарушения и преступления не повлияют на итоги голосования.

"Своей целью сегодня на заключительном этапе голосования ставим продолжение контроля за оперативной обстановкой по стране, контроля сдачи документов участковыми избирательными комиссиями в территориальные избирательные комиссии и последующие субъективные. Мы своей целью поставили до 12 числа те материалы, которые зарегистрированы у нас и подразумевают под собой возможное нарушение избирательного законодательства, разрешить в процессуальном порядке", - сказал он в ЦИК в единый день голосования.