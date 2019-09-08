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РИА Новости
Единый день голосования

ЦИК получил более 1800 обращений от граждан в день выборов

19:16 08.09.2019 (обновлено: 19:35 08.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В ЦИК России в день выборов поступило более 1800 обращений к операторам в колл-центр, сообщила секретарь комиссии Майя Гришина.
"Сегодня к нам поступило (к операторам) более 1800 обращений. Что касается самих обращений, имеем право констатировать, что все обращения в основном касаются информационного характера", - сказала секретарь комиссии.
Всего же, по её словам, с начала кампании поступило 9109 обращений.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
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Гришина пояснила, что большинство обращений касаются запросов информации: адресов участков, контактов.
"С точки зрения сообщений на "горячую линию", день очень ровный, надо сказать, что по сравнению с картой нарушений (ассоциации "Голос") диаметрально противоположная позиция", - подчеркнула Гришина.
По сведениям секретаря ЦИК, "всего сегодня за весь день 142 сообщения с информацией о недостатках".
"В основном люди обращаются в связи с тем, что не нашли себя в списке избирателей. В том числе в связи с высокой информационно-разъяснительной активностью обращают на себя внимание такие обращения, что люди хотят проголосовать, не имея на то активного избирательного права", - пояснила Гришина.
Например, это происходит, когда при наличии временной и постоянной регистрации граждане хотят проголосовать и по постоянной, и по временной.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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