ЦИК получил более 1800 обращений от граждан в день выборов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В ЦИК России в день выборов поступило более 1800 обращений к операторам в колл-центр, сообщила секретарь комиссии Майя Гришина.

"Сегодня к нам поступило (к операторам) более 1800 обращений. Что касается самих обращений, имеем право констатировать, что все обращения в основном касаются информационного характера", - сказала секретарь комиссии.

Всего же, по её словам, с начала кампании поступило 9109 обращений.

Гришина пояснила, что большинство обращений касаются запросов информации: адресов участков, контактов.

"С точки зрения сообщений на "горячую линию", день очень ровный, надо сказать, что по сравнению с картой нарушений (ассоциации "Голос") диаметрально противоположная позиция", - подчеркнула Гришина.

По сведениям секретаря ЦИК, "всего сегодня за весь день 142 сообщения с информацией о недостатках".

"В основном люди обращаются в связи с тем, что не нашли себя в списке избирателей. В том числе в связи с высокой информационно-разъяснительной активностью обращают на себя внимание такие обращения, что люди хотят проголосовать, не имея на то активного избирательного права", - пояснила Гришина.