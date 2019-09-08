В Астраханской области завершилось голосование на выборах губернатора

АСТРАХАНЬ, 8 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Голосование завершилось на выборах губернатора Астраханской области в 20.00 (19.00 мск), избирательные участки закрываются, начинается подсчет голосов избирателей, сообщил журналистам председатель областной избирательной комиссии Игорь Коровин.

"Все 580 участков, на которых велось голосование, закрылись. Начинается подсчет голосов", - сказал он. Всего в регионе почти 731 тысяча избирателей.

Явка на 18.00 (17.00 мск) составила 28,95% против 32,95% на то же время на выборах главы региона в 2014 году. Итоговая явка, по словам Коровина, будет известна уже после подсчета голосов избирателей.

Серьезный нарушений на текущих выборах, по его словам, зафиксировано не было.