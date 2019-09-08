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РИА Новости
Единый день голосования

В Астраханской области завершилось голосование на выборах губернатора

19:13 08.09.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Бюллетень на избирательном участке
АСТРАХАНЬ, 8 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Голосование завершилось на выборах губернатора Астраханской области в 20.00 (19.00 мск), избирательные участки закрываются, начинается подсчет голосов избирателей, сообщил журналистам председатель областной избирательной комиссии Игорь Коровин.
"Все 580 участков, на которых велось голосование, закрылись. Начинается подсчет голосов", - сказал он. Всего в регионе почти 731 тысяча избирателей.
Явка на 18.00 (17.00 мск) составила 28,95% против 32,95% на то же время на выборах главы региона в 2014 году. Итоговая явка, по словам Коровина, будет известна уже после подсчета голосов избирателей.
Серьезный нарушений на текущих выборах, по его словам, зафиксировано не было.
В выборах принимают участие четыре кандидата - Николай Арефьев (КПРФ), Сергей Сычев (Партия пенсионеров), Тимофей Щербаков (ЛДПР), а также временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин (самовыдвижение), назначенный на эту должность в июне текущего года.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияАстраханская областьПолитика
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