В Волгоградской области закрылись избирательные участки

ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Волгоградской области, где в воскресенье прошли выборы губернатора и депутатов областной думы.

В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области прошли выборы губернатора и депутатов областной думы, а также выборы в 518 органов местного самоуправления – глав сельских поселений и депутатов районных дум. В регионе работали 1494 избирательных участка. В регионе более 1,8 миллиона избирателей.