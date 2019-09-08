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РИА Новости
Единый день голосования

В Волгоградской области закрылись избирательные участки

19:07 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Единый день голосования в регионах России
ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Волгоградской области, где в воскресенье прошли выборы губернатора и депутатов областной думы.
Участки завершили работу в 20.00 по местному времени (19.00 мск).
В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области прошли выборы губернатора и депутатов областной думы, а также выборы в 518 органов местного самоуправления – глав сельских поселений и депутатов районных дум. В регионе работали 1494 избирательных участка. В регионе более 1,8 миллиона избирателей.
По данным избиркома, явка на 18.00 (17.00 мск) составила почти 34%.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияВолгоградская областьПолитика
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