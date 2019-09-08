Действующий мэр Новосибирска Локоть лидирует на выборах градоначальника

НОВОСИБИРСК, 8 сен – РИА Новости. Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть после обработки 7,26% протоколов лидирует на очередных выборах градоначальника с результатом в 51,78% голосов избирателей, сообщает информационное табло в информационном центре горизбиркома.

По данным горизбиркома, второе место занимает самовыдвиженец Сергей Бойко – 16,44%, третье – Евгений Лебедев (ЛДПР) – 11,20%.

В избирательных бюллетенях были представлены 15 кандидатов. Принять участие в выборах мэра Новосибирска могли более 1,186 миллиона человек. По данным городской избирательной комиссии, явка избирателей за полчаса до закрытия избирательных участков составила 19,13%. На предыдущих выборах мэра 6 апреля 2014 года явка избирателей на 19.30 составила 31,31%.

Кандидатами в мэры Новосибирска являются: Сергей Бойко (самовыдвижение), Наталья Пинус ("Российский общенародный союз"), Александр Гультяев ("Партия возрождения России"), Данияр Сафиуллин ("Родина"), Дарья Украинцева ("Зеленые"), Анатолий Локоть (КПРФ), Евгений Лебедев (ЛДПР), Виктор Козодой ("Справедливая Россия"), Юлия Сапина ("Гражданская платформа"), Олег Викторович ("Партия дела"), Андрей Токарев ("Родная партия"), Дмитрий Холявченко ("Яблоко"), Алексей Крестьянов ("Аграрная партия России"), Сергей Лоскутов ("Коммунисты России") и Мухаммед-Али Хаюрин ("Партия возрождения села").