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РИА Новости
Единый день голосования

Информация о вбросе на одном из участков на Ставрополье не подтвердилась

19:05 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Единый день голосования в регионах России
ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Информация о вбросе на одном из избирательных участков на Ставрополье не подтвердилась, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов.
"Информация пришла из ЦИК РФ и одновременно поступила в территориальную избирательную комиссию, что на 426 участке, это поселок Иноземцево, якобы был там вброс, провели мы эту информацию, она не подтверждается... В обращении было обозначено, что якобы ящики для голосования на этом избирательном участке не опломбированы, не опечатаны, это также не так. Эта информация не подтвердилась", - сказал Демьянов.
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По информации избиркома края, голосование на выборах губернатора Ставропольского края осуществляется на 1,2 тысячи избирательных участках, в списки избирателей включено более 1,8 миллиона избирателей.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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