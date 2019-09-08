Информация о вбросе на одном из участков на Ставрополье не подтвердилась

ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Информация о вбросе на одном из избирательных участков на Ставрополье не подтвердилась, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов.
"Информация пришла из ЦИК РФ и одновременно поступила в территориальную избирательную комиссию, что на 426 участке, это поселок Иноземцево, якобы был там вброс, провели мы эту информацию, она не подтверждается... В обращении было обозначено, что якобы ящики для голосования на этом избирательном участке не опломбированы, не опечатаны, это также не так. Эта информация не подтвердилась", - сказал Демьянов.
На пост губернатора претендуют действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия", Геннадий Ефимов от партии ЛДПР, Николай Кряжев от КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости), Александр Кузьмин от "Справедливой России" и Виктор Соболев от КПРФ.
По информации избиркома края, голосование на выборах губернатора Ставропольского края осуществляется на 1,2 тысячи избирательных участках, в списки избирателей включено более 1,8 миллиона избирателей.