Информация о вбросе на одном из участков на Ставрополье не подтвердилась

"Информация пришла из ЦИК РФ и одновременно поступила в территориальную избирательную комиссию, что на 426 участке, это поселок Иноземцево, якобы был там вброс, провели мы эту информацию, она не подтверждается... В обращении было обозначено, что якобы ящики для голосования на этом избирательном участке не опломбированы, не опечатаны, это также не так. Эта информация не подтвердилась", - сказал Демьянов.