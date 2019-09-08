Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы британского правительства Бориса Джонсона, по ошибке назвав его Ельциным, сообщило издание Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы британского правительства Бориса Джонсона, по ошибке назвав его Ельциным, сообщило издание Haaretz

Выступая на воскресном заседании, он рассказал о визите в Великобританию.

"Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", — сказал Нетаньяху.

Присутствующие тут же поправили его. Глава правительства улыбнулся и заявил, что просто проверял, внимательно ли его слушают.

Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании в июне этого года.