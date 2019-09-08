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РИА Новости

Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным

19:04 08.09.2019 (обновлено: 19:26 08.09.2019)
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© REUTERS / Gonzalo FuentesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы британского правительства Бориса Джонсона, по ошибке назвав его Ельциным, сообщило издание Haaretz.
Выступая на воскресном заседании, он рассказал о визите в Великобританию.

"Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", — сказал Нетаньяху.

Присутствующие тут же поправили его. Глава правительства улыбнулся и заявил, что просто проверял, внимательно ли его слушают.
Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании в июне этого года.
Борис Ельцин возглавлял Россию с 1991 по 1999 год. Он умер в 2007-м.
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Борис ДжонсонБорис ЕльцинБиньямин НетаньяхуВеликобританияИзраильВ мире
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