В Челябинской области после обработки 0,04% протоколов лидирует Текслер

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах главы региона с 67,78% голосов после обработки 0,04% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 0,04% протоколов, Текслер набирает 67,78% голосов, Константин Нациевский от КПРФ - 20% голосов, Виталий Пашин от ЛДПР - 4,44%.

В выборах губернатора региона принимают участие пять кандидатов, в том числе выдвинутый региональным отделением партии "Гражданская сила" в Челябинской области Алексей Севастьянов, выдвинутый региональным отделением партии "Родина" в Челябинской области Сергей Смышляев, выдвинутый челябинским региональным отделением партии ЛДПР Виталий Пашин, Константин Нациевский, выдвинутый челябинским отделением КПРФ, и врио губернатора региона, самовыдвиженец Алексей Текслер.