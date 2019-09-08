В Оренбургской области после обработки 0,06% протоколов лидирует Паслер

По данным ЦИК, обработано 0,06% протоколов, Паслер набирает 70,14% голосов, Максим Амелин от КПРФ - 20,38% голосов, Сергей Яцына от "Справедливой России" - 3,79%.

Жители Оренбургской области в единый день голосования 8 сентября выбирали губернатора региона. На пост руководителя области претендуют врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер от "Единой России", от КПРФ - Максим Амелин, Анатолий Кобзев - выдвиженец Коммунистической партии социальной справедливости, Сергей Яцын, которого выдвинула "Справедливая Россия", и Константин Горячев - выдвиженец от Демократической партии России.