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РИА Новости
Единый день голосования

В Оренбургской области после обработки 0,06% протоколов лидирует Паслер

18:59 08.09.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Бюллетень на избирательном участке
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер набирает на выборах главы региона 70,14% голосов после обработки 0,06% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 0,06% протоколов, Паслер набирает 70,14% голосов, Максим Амелин от КПРФ - 20,38% голосов, Сергей Яцына от "Справедливой России" - 3,79%.
Жители Оренбургской области в единый день голосования 8 сентября выбирали губернатора региона. На пост руководителя области претендуют врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер от "Единой России", от КПРФ - Максим Амелин, Анатолий Кобзев - выдвиженец Коммунистической партии социальной справедливости, Сергей Яцын, которого выдвинула "Справедливая Россия", и Константин Горячев - выдвиженец от Демократической партии России.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияДенис ПаслерОренбургская областьПолитика
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