Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T18:53Z
https://ria.ru/20190908/1558457736.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155845/42/1558454283_0:352:3013:2047_1036x0_80_0_0_d35007a67bf4399616970d83a5db87c9.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Явка избирателей на выборах главы Липецкой области составила 40,33% к 18.00

18:53 08.09.2019
2318
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Избиратель в единый день голосования
ЛИПЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы администрации Липецкой области составила, по данным на 18.00 мск, 40,33%, сообщила журналистам ведущий консультант областной избирательной комиссии Жанна Которова.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.
Выборы в Мосгордуму VII созыва
Вчера, 17:37Выборы в Мосгордуму
Эксперт отметила эффективность онлайн-голосования на выборах в МГД
"По состоянию на 18.00, проголосовали 40,33%, это 375 083 избирателя. В Липецке явка 32,13%, это 131 668 человек", - сказала Которова.
На выборах главы администрации Липецкой области 2014 года на 18.00 мск явка избирателей составила 39,1%, в Липецке - 19,68%. Победивший тогда Олег Королев набрал 81,83%. За Королева проголосовали 369 997 человек. Явка избирателей тогда составила 46,79%.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
213105
Обсудить 0
Единый день голосованияЛипецкая областьПолитика
Рекомендуем
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России
Кандидат от КПРФ прокомментировал результаты выборов в Липецкой области
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Выборы глав регионов России
Выборы глав регионов России
Лента
новостей
Губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов
Избиратель в единый день голосования
Эксперт сравнил организацию процесса выборов в Липецкой области и Швейцарии
Единый день голосования в регионах России
Более 18% избирателей проголосовали на выборах главы Липецкой области
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
В Липецкой области после обработки 0,11% голосов лидирует Артамонов
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Предварительные результаты выборов в Мосгордуму в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
На выборах главы Липецкой области к 10 утра проголосовали 6,63% избирателей
Мужчина голосует на выборах
Липецкий омбудсмен довольна ходом выборов в регионе
Единый день голосования в регионах России
Единый день голосования. Онлайн-репортаж
Бюллетень на избирательном участке
Явка избирателей на выборах главы Липецкой области к 15.00 составила 31,66%
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
09:36Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные
09:35В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
09:32Информация о вбросе на одном из участков в Башкирии не подтвердилась
09:31На Кубани проверят обстоятельства смерти ребенка в больнице
09:31В ряде районов Хабаровского края отменили занятия в школах из-за тайфуна
09:24ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
Лента новостейМолния