Явка избирателей на выборах главы Липецкой области составила 40,33% к 18.00

ЛИПЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы администрации Липецкой области составила, по данным на 18.00 мск, 40,33%, сообщила журналистам ведущий консультант областной избирательной комиссии Жанна Которова.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.
"По состоянию на 18.00, проголосовали 40,33%, это 375 083 избирателя. В Липецке явка 32,13%, это 131 668 человек", - сказала Которова.
На выборах главы администрации Липецкой области 2014 года на 18.00 мск явка избирателей составила 39,1%, в Липецке - 19,68%. Победивший тогда Олег Королев набрал 81,83%. За Королева проголосовали 369 997 человек. Явка избирателей тогда составила 46,79%.