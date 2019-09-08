Явка избирателей на выборах главы Липецкой области составила 40,33% к 18.00

Избиратель в единый день голосования

Избиратель в единый день голосования

ЛИПЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы администрации Липецкой области составила, по данным на 18.00 мск, 40,33%, сообщила журналистам ведущий консультант областной избирательной комиссии Жанна Которова.

На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.

"По состоянию на 18.00, проголосовали 40,33%, это 375 083 избирателя. В Липецке явка 32,13%, это 131 668 человек", - сказала Которова.