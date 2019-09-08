Шумков лидирует на выборах главы Курганской области

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков лидирует на выборах главы региона с 81,40% после обработки 0,1% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 0,1% протоколов, самовыдвиженец Шумков набирает 81,40% голосов, кандидат от КПРФ Яков Сидоров - 9,04% голосов, Татьяна Майборода ("Справедливая Россия") - 3,62%.
В выборах губернатора региона принимают участие четыре кандидата: Татьяна Майборода ("Справедливая Россия"), Яков Сидоров (КПРФ), врио главы региона самовыдвиженец Вадим Шумков и Юрий Ярушин (ЛДПР).