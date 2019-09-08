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РИА Новости
Единый день голосования

Шумков лидирует на выборах главы Курганской области

18:52 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков
Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков лидирует на выборах главы региона с 81,40% после обработки 0,1% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 0,1% протоколов, самовыдвиженец Шумков набирает 81,40% голосов, кандидат от КПРФ Яков Сидоров - 9,04% голосов, Татьяна Майборода ("Справедливая Россия") - 3,62%.
В выборах губернатора региона принимают участие четыре кандидата: Татьяна Майборода ("Справедливая Россия"), Яков Сидоров (КПРФ), врио главы региона самовыдвиженец Вадим Шумков и Юрий Ярушин (ЛДПР).
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияВадим ШумковКурганская областьПолитика
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