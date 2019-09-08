Явка на выборах губернатора Ставрополья к 18.00 мск составила 55,18%

Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Ставропольского края по состоянию на 18.00 мск составила 55,18%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Евгений Демьянов.

На выборах губернатора Ставрополья в 2014 году к 18.00 мск проголосовали 38% избирателей.

"На 18.00 явка составила 55,18%", - сказал Демьянов.

Явка на 15.00 мск составляла 41,57%.

На пост губернатора претендуют действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия", Геннадий Ефимов от партии ЛДПР, Николай Кряжев от КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости), Александр Кузьмин от "Справедливой России" и Виктор Соболев от КПРФ.