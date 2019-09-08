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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах губернатора Ставрополья к 18.00 мск составила 55,18%

18:50 08.09.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Единый день голосования в регионах России
ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Ставропольского края по состоянию на 18.00 мск составила 55,18%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Евгений Демьянов.
На выборах губернатора Ставрополья в 2014 году к 18.00 мск проголосовали 38% избирателей.
"На 18.00 явка составила 55,18%", - сказал Демьянов.
Явка на 15.00 мск составляла 41,57%.
На пост губернатора претендуют действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия", Геннадий Ефимов от партии ЛДПР, Николай Кряжев от КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости), Александр Кузьмин от "Справедливой России" и Виктор Соболев от КПРФ.
По информации избиркома края, голосование на выборах губернатора Ставропольского края проходит на 1,2 тысячи избирательных участках, в списки включены более 1,8 миллиона избирателей.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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