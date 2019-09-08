Явка избирателей в Челябинской области составила 42,35%

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Челябинской области на 19.30 (17.30 мск), за 30 минут до закрытия избирательных участков, составила 42,35%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.

"Явка на 19.30 (17.30 мск) на выборах губернатора Челябинской области составила 42,35% избирателей", - сказал он журналистам.

В 2014 году на выборах губернатора региона явка избирателей на 20.00 составляла 38,12%, в 2014 году избирательные участки работали до 22.00 местного времени, уточнил он, пояснив, что в воскресенье избирательные участки закрылись в 20.00 (18.00 мск).

Наибольшее число проголосовавших – в Нагайбакском районе (64%), Уйском районе (62%), Сатке – 59,36%, наименьшее – в Озерске (33,21%), Чебаркуле (36,78%), в Курчатовском районе Челябинска (35%).

По словам зампредседателя облизбиркома Елены Шубиной, день голосования в Челябинской области проходит в штатном режиме, обращений поступает мало. Те обращения, которые поступали в облизбирком, были связаны, например, с незнанием законодательства о выборах. Так, была жалоба о том, что слабовидящему на участке для голосования оказали помощь в заполнении бюллетеня или на участке вручаются браслеты, пояснила она, добавив, что такая помощь не запрещена, а браслеты вручались всем молодым избирателям.

"Были фейковые сообщения, которые вбрасывались в облизбирком, например, мне не выдали копию протокола, хотя итоги еще не подводились. Или наблюдатель не был запущен в комиссию", - сказала она журналистам.

Таким образом, были обращения, которые фактически не подтверждались, пояснила она.