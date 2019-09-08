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РИА Новости
Единый день голосования

ЦИК уличил "Голос" в публикации нарушений с прошлых выборов

18:42 08.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЦИК РФ уличил ассоциацию "Голос" в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, зафиксировано уже около 30 фактов дублирования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Просто бомба какая-то, я бы так сказала... Оказалось, что ассоциация "Голос", к которой всегда прислушиваются за рубежом, ...которая нам помогает выявлять определённые нарушения, - мы посидели и уличаем ("Голос" - ред.) буквально в публикациях нарушений с прошлых выборов. На 17.00 сегодняшнего дня выявлено около 30 фактов дублирования из прошлого",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
Вчера, 12:09Единый день голосования
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Она отметила, что ранее "Голос" уже уличали в подобных фактах. В связи с этим Памфилова предложила на первой странице сайта ЦИК вывесить все эти фейковые сообщения о нарушениях.
"Надо будет на первой странице сайта ЦИК вывести все и показать, чтобы более осмысленно подходили к тому, что публикуется ",- сказала глава Центризбиркома.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосования"Голос"Элла ПамфиловаЦИК РФРоссияПолитика
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