ЦИК уличил "Голос" в публикации нарушений с прошлых выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЦИК РФ уличил ассоциацию "Голос" в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, зафиксировано уже около 30 фактов дублирования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Просто бомба какая-то, я бы так сказала... Оказалось, что ассоциация "Голос", к которой всегда прислушиваются за рубежом, ...которая нам помогает выявлять определённые нарушения, - мы посидели и уличаем ("Голос" - ред.) буквально в публикациях нарушений с прошлых выборов. На 17.00 сегодняшнего дня выявлено около 30 фактов дублирования из прошлого",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

Она отметила, что ранее "Голос" уже уличали в подобных фактах. В связи с этим Памфилова предложила на первой странице сайта ЦИК вывесить все эти фейковые сообщения о нарушениях.