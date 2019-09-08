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РИА Новости
Единый день голосования

Долгожители в Карачаево-Черкесии проголосовали на выборах в парламент

18:41 08.09.2019 (обновлено: 18:43 08.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избиратель в единый день голосования
ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Долгожители Карачаево-Черкесии проголосовали на выборах в парламент региона, одна из самых пожилых жительниц региона 95-летняя Татьяна Бирюкова сама пришла на избирательный участок, сообщил РИА Новости представитель избиркома КЧР.
"Татьяна Ильинична Бирюкова из поселка Ударный Прикубанского района, ей 95 лет, сама пришла на избирательный участок и проголосовала", - сказал собеседник агентства.
Глава администрации Малокарачаевского района разместил в своем профиле в Instagram видео голосования 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Даута Темирболатова. Долгожитель голосовал дома. "Даут Сеитович на 98 году жизни не теряет оптимизма и бодрости", - написал глава района Рамазан Байрамуков.
По данным избиркома Карачаево-Черкесии, избиратели преклонного возраста одними из первых пришли на участки для голосования, отказываясь от возможности проголосовать на дому.
Парламент Карачаево-Черкесии избирается по пропорциональной системе, на 50 депутатских мандатов претендуют 6 политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Патриоты России", "Гражданская платформа", "Справедливая Россия". Для прохождения в законодательный орган партиям необходимо преодолеть 5% барьер, далее количество мандатов распределится пропорционально проголосовавшим за них избирателей.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияКарачаево-ЧеркесияПолитика
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