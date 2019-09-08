Долгожители в Карачаево-Черкесии проголосовали на выборах в парламент

Избиратель в единый день голосования

Избиратель в единый день голосования

ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Долгожители Карачаево-Черкесии проголосовали на выборах в парламент региона, одна из самых пожилых жительниц региона 95-летняя Татьяна Бирюкова сама пришла на избирательный участок, сообщил РИА Новости представитель избиркома КЧР.

"Татьяна Ильинична Бирюкова из поселка Ударный Прикубанского района, ей 95 лет, сама пришла на избирательный участок и проголосовала", - сказал собеседник агентства.

Глава администрации Малокарачаевского района разместил в своем профиле в Instagram видео голосования 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Даута Темирболатова. Долгожитель голосовал дома. "Даут Сеитович на 98 году жизни не теряет оптимизма и бодрости", - написал глава района Рамазан Байрамуков.

По данным избиркома Карачаево-Черкесии, избиратели преклонного возраста одними из первых пришли на участки для голосования, отказываясь от возможности проголосовать на дому.