Липецкий омбудсмен довольна ходом выборов в регионе

ЛИПЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Липецкой области Ираида Тихонова заявила, что довольна проведением выборов главы администрации региона.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.
"Выборы, конечно, состоялись. Есть какие-то нюансы, причем, мы смотрели внимательно, - и урны смотрели, как опечатывали, и смотрели, как списки (избирателей) ведутся. Мы остались, в принципе, есть какие-то замечания, но остались очень довольны", - сказала Тихонова журналистам.
В списках избирателей в Липецкой области значится 930454 человека, количество напечатанных бюллетеней составляет 929550 штук. В области 879 избирательных участков и 14 временных - в больницах.