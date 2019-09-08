Липецкий омбудсмен довольна ходом выборов в регионе

"Выборы, конечно, состоялись. Есть какие-то нюансы, причем, мы смотрели внимательно, - и урны смотрели, как опечатывали, и смотрели, как списки (избирателей) ведутся. Мы остались, в принципе, есть какие-то замечания, но остались очень довольны", - сказала Тихонова журналистам.