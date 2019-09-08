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РИА Новости
Единый день голосования

Липецкий омбудсмен довольна ходом выборов в регионе

18:32 08.09.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаМужчина голосует на выборах
Мужчина голосует на выборах
© РИА Новости / Нина Зотина
Мужчина голосует на выборах. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Липецкой области Ираида Тихонова заявила, что довольна проведением выборов главы администрации региона.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.
"Выборы, конечно, состоялись. Есть какие-то нюансы, причем, мы смотрели внимательно, - и урны смотрели, как опечатывали, и смотрели, как списки (избирателей) ведутся. Мы остались, в принципе, есть какие-то замечания, но остались очень довольны", - сказала Тихонова журналистам.
В списках избирателей в Липецкой области значится 930454 человека, количество напечатанных бюллетеней составляет 929550 штук. В области 879 избирательных участков и 14 временных - в больницах.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияЛипецкая областьПолитика
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