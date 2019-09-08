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РИА Новости
Единый день голосования

В МВД на выборах к 17:00 поступило 315 заявлений о происшествиях

18:08 08.09.2019 (обновлено: 18:27 08.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избиратель в единый день голосования
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По всей России на 17.00 поступило 315 заявлений о правонарушениях и преступлениях в ходе выборов, все они зарегистрированы, заявил в воскресенье первый заместитель главы МВД РФ генерал-полковник Александр Горовой.
"По состоянию на 17.00, с момента начала голосования поступило по всей стране 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, они все зарегистрированы в установленном законом порядке. Две трети не относятся к компетенции МВД", - сказал он в ЦИК в единый день голосования.
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Также Горовой рассказал, что из тех правонарушений, которые зарегистрировали в МВД и по которым проводится проверка, в трети не подтвердилась информация о правонарушениях. Также, по его словам, зарегистрированные правонарушения и преступления не повлияют на итоги голосования.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. Идут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирают губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияРоссияПроисшествия
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