В МВД на выборах к 17:00 поступило 315 заявлений о происшествиях

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По всей России на 17.00 поступило 315 заявлений о правонарушениях и преступлениях в ходе выборов, все они зарегистрированы, заявил в воскресенье первый заместитель главы МВД РФ генерал-полковник Александр Горовой.

"По состоянию на 17.00, с момента начала голосования поступило по всей стране 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, они все зарегистрированы в установленном законом порядке. Две трети не относятся к компетенции МВД", - сказал он в ЦИК в единый день голосования.

Также Горовой рассказал, что из тех правонарушений, которые зарегистрировали в МВД и по которым проводится проверка, в трети не подтвердилась информация о правонарушениях. Также, по его словам, зарегистрированные правонарушения и преступления не повлияют на итоги голосования.