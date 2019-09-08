В Курганской области закрылись избирательные участки

По данным облизбиркома, замечаний по открытию избирательных участков в регионе не поступало, также по данным на 18.00 (16.00 мск) серьезных нарушений избирательного законодательства на выборах в воскресенье не зафиксировано. На 18.00 (16.00 мск) на выборах в регионе явка составила 37,36%, избирательные участки посетили чуть более 260 тысяч человек.