В Курганской области закрылись избирательные участки

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен - РИА Новости. Все избирательные участки закрылись в Курганской области в 20.00 (18.00 мск), сообщает облизбирком.
В Курганской области в 08.00 (06.00 мск) открылись 968 избирательных участков.
По данным облизбиркома, замечаний по открытию избирательных участков в регионе не поступало, также по данным на 18.00 (16.00 мск) серьезных нарушений избирательного законодательства на выборах в воскресенье не зафиксировано. На 18.00 (16.00 мск) на выборах в регионе явка составила 37,36%, избирательные участки посетили чуть более 260 тысяч человек.
В воскресенье в регионе проходили 322 избирательные кампании. Жители выбирали губернатора, депутатов курганской городской и варгашинской районной дум, выборных лиц органов местного самоуправления.