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РИА Новости
Единый день голосования

В Курганской области закрылись избирательные участки

18:04 08.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Единый день голосования в регионах России
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен - РИА Новости. Все избирательные участки закрылись в Курганской области в 20.00 (18.00 мск), сообщает облизбирком.
В Курганской области в 08.00 (06.00 мск) открылись 968 избирательных участков.
По данным облизбиркома, замечаний по открытию избирательных участков в регионе не поступало, также по данным на 18.00 (16.00 мск) серьезных нарушений избирательного законодательства на выборах в воскресенье не зафиксировано. На 18.00 (16.00 мск) на выборах в регионе явка составила 37,36%, избирательные участки посетили чуть более 260 тысяч человек.
В воскресенье в регионе проходили 322 избирательные кампании. Жители выбирали губернатора, депутатов курганской городской и варгашинской районной дум, выборных лиц органов местного самоуправления.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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