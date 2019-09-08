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РИА Новости
Единый день голосования

В Подмосковье более 353 тысяч избирателей проголосовали к 17.00

18:03 08.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Единый день голосования в регионах России
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 353 тысяч избирателей или 17,32% проголосовали на выборах к 17.00 в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлизбиркома.
"Единый день голосования 08.09.2019 - 353 511 или 17,32%", - говорится в материалах ведомства.
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В пресс-службе уточнили, что впервые на выборах в Подмосковье работает круглосуточное видеонаблюдение. Еще одно нововведение в день единого дня голосования 2019 года в Московской области - мобильное приложение с возможностью фото/видео/гео-фиксации. ⠀
⠀"Во всех территориальных избирательных комиссиях установлены камеры. Это позволяет в онлайн-режиме видеть всё, что происходит на территориях и в случае нарушений моментально на них реагировать",- говорится в сообщении.
Всего, по данным комиссии, численность избирателей составляет 2 миллиона 36 тысяч 282 человека. Досрочно проголосовало 1495 человек.
В единый день голосования 8 сентября проходят выборы в советы депутатов городских округов Московской области.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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