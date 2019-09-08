В Подмосковье более 353 тысяч избирателей проголосовали к 17.00

Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 353 тысяч избирателей или 17,32% проголосовали на выборах к 17.00 в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлизбиркома.

"Единый день голосования 08.09.2019 - 353 511 или 17,32%", - говорится в материалах ведомства.

В пресс-службе уточнили, что впервые на выборах в Подмосковье работает круглосуточное видеонаблюдение. Еще одно нововведение в день единого дня голосования 2019 года в Московской области - мобильное приложение с возможностью фото/видео/гео-фиксации. ⠀

⠀"Во всех территориальных избирательных комиссиях установлены камеры. Это позволяет в онлайн-режиме видеть всё, что происходит на территориях и в случае нарушений моментально на них реагировать",- говорится в сообщении.

Всего, по данным комиссии, численность избирателей составляет 2 миллиона 36 тысяч 282 человека. Досрочно проголосовало 1495 человек.