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РИА Новости
Единый день голосования

В Оренбургской области завершилась работа избирательных участков

18:02 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Избиратель в единый день голосования
УФА, 8 сен – РИА Новости. Избирательные участки Оренбургской области завершили свою работу, все участки закрыты, идет подсчет голосов избирателей, сообщили РИА Новости в Избирательной комиссии области.
"Ровно в 20.00 (18.00 мск) все избирательные участки региона в количестве 1,7 тысячи закрылись, идет подсчет голосов избирателей", - сообщили агентству в избиркоме Оренбуржья.
Жители Оренбургской области в единый день голосования 8 сентября выбирали губернатора региона. На пост руководителя области претендуют врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер от "Единой России", от КПРФ Максим Амелин, Анатолий Кобзев – выдвиженец "Коммунистической партии социальной справедливости", Сергей Яцын, которого выдвинула "Справедливая Россия", и Константин Горячев – выдвиженец от Демократической партии России.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияОренбургская областьПолитика
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