В Оренбургской области завершилась работа избирательных участков

УФА, 8 сен – РИА Новости. Избирательные участки Оренбургской области завершили свою работу, все участки закрыты, идет подсчет голосов избирателей, сообщили РИА Новости в Избирательной комиссии области.

"Ровно в 20.00 (18.00 мск) все избирательные участки региона в количестве 1,7 тысячи закрылись, идет подсчет голосов избирателей", - сообщили агентству в избиркоме Оренбуржья.

Жители Оренбургской области в единый день голосования 8 сентября выбирали губернатора региона. На пост руководителя области претендуют врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер от "Единой России", от КПРФ Максим Амелин, Анатолий Кобзев – выдвиженец "Коммунистической партии социальной справедливости", Сергей Яцын, которого выдвинула "Справедливая Россия", и Константин Горячев – выдвиженец от Демократической партии России.