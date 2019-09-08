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РИА Новости
Единый день голосования

В Челябинской области закрылись все избирательные участки

18:01 08.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Единый день голосования в регионах России
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен - РИА Новости. Все избирательные участки закрылись в Челябинской области в 20.00 (18.00 мск), сообщили в облизбиркоме.
В Челябинской области в 08.00 (06.00 мск) открылись 2,296 тысячи избирательных участка (часть из них - 118 - были открыты в 06.00 и 07.00).
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Как сообщал журналистам председатель облизбиркома Сергей Обертас, на 18.00 (16.00 мск) явка избирателей в регионе составила 38,46%. По данным Обертаса, горячая линия избирательной комиссии приняла в воскресенье около 200 звонков-обращений, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления, не зафиксировано.
В воскресенье в Челябинской области проходили выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления в пяти муниципальных районах, двух городских округах, семи внутригородских районах Челябинска, 46 сельских и семи городских поселениях.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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