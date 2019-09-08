В Челябинской области закрылись все избирательные участки

Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен - РИА Новости. Все избирательные участки закрылись в Челябинской области в 20.00 (18.00 мск), сообщили в облизбиркоме.

В Челябинской области в 08.00 (06.00 мск) открылись 2,296 тысячи избирательных участка (часть из них - 118 - были открыты в 06.00 и 07.00).

Как сообщал журналистам председатель облизбиркома Сергей Обертас, на 18.00 (16.00 мск) явка избирателей в регионе составила 38,46%. По данным Обертаса, горячая линия избирательной комиссии приняла в воскресенье около 200 звонков-обращений, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления, не зафиксировано.