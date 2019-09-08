Иран уточнил, что нефть с танкера Adrian Darya продали во время плавания

ТЕГЕРАН, 8 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что иранский нефтяной танкер Adrian Darya (бывший Grace 1) продал нефть, находясь в море.

"Мы говорили, что продадим нефть, мы это и сделали, мы продали груз, находясь в море", - заявил Мусави в эфире иранского телевидения.

По его словам, в данный момент судно пришвартовано у одного из побережий Средиземного моря.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии ранее сообщил о продаже нефти с танкера Adrian Darya и заявил, что не в курсе его пункта назначения. Позже турецкий источник в сфере судоходства заявил РИА Новости, что танкер может разгрузиться в турецком Мерсине или в портах Кипра.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. По данным СМИ, это произошло через несколько часов после просьбы США задержать танкер. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.

Через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.