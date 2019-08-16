Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название

ТЕГЕРАН, 16 авг - РИА Новости. Танкер с иранской нефтью Grace 1, освобожденный властями Гибралтара после задержания, продлившегося более месяца, направится в Средиземное море под другим названием, сообщил замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами.

"Танкер Grace 1 по запросу владельца судна направится в Средиземное море под флагом Исламской Республики Иран, изменив название на Adrian Darya", - цитирует иранское телевидение слова Эслами.

По его словам, свое плавание судно начнет после заправки.