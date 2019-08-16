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РИА Новости

Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название

09:06 16.08.2019 (обновлено: 11:26 16.08.2019)
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© REUTERS / Jon NazcaНефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе. 15 августа 2019
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе. 15 августа 2019
© REUTERS / Jon Nazca
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе. 15 августа 2019
ТЕГЕРАН, 16 авг - РИА Новости. Танкер с иранской нефтью Grace 1, освобожденный властями Гибралтара после задержания, продлившегося более месяца, направится в Средиземное море под другим названием, сообщил замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами.
"Танкер Grace 1 по запросу владельца судна направится в Средиземное море под флагом Исламской Республики Иран, изменив название на Adrian Darya", - цитирует иранское телевидение слова Эслами.
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Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар.
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