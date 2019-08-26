Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T12:40Z
https://ria.ru/20190826/1557903394.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155761/60/1557616078_438:0:3035:1461_1036x0_80_0_0_d277a90702bdab5bb41fac31c360e1cc.jpg
РИА Новости

Иран продал нефть с задержанного в Гибралтаре танкера

11:34 26.08.2019 (обновлено: 12:40 26.08.2019)
1202
© AFP 2019 / Jorge GuerreroНефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
Нефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
© AFP 2019 / Jorge Guerrero
ТЕГЕРАН, 26 авг – РИА Новости. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о продаже нефти с танкера Adrian Darya (бывший Grace 1), который ранее был задержан в Гибралтаре по подозрению в нарушении санкций ЕС, а затем отпущен, и заявил, что не в курсе его пункта назначения.
"Пункт назначения этого судна определяет владелец, купивший нефть, с нами он не координируется. Именно покупатель решает, куда и как транспортировать нефть", - цитирует сайт правительства Ирана Рабии.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
16 августа, 07:32Радио
Госдеп грозит "серьезными последствиями" экипажу иранского танкера Grace 1
"Мы не в курсе конечного пункта назначения судна", - добавил он, указав, что груз танкера был продан, однако он не назвал клиента.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. По данным СМИ, это произошло через несколько часов после просьбы США задержать танкер. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.
Через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
В ночь на 19 августа танкер покинул воды Гибралтара.
Добыча нефти на Ближнем Востоке
21 августа, 12:32РИА Новости
Иран предложил Ираку проект нефтепровода до сирийского порта, сообщили СМИ
2840102
Обсудить 0
ЕвросоюзСирияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Влюбленные держатся за руки
В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы
РИА
Новости
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Моторвагонное депо Крюково
В Чечне забросали камнями поезд Петербург — Махачкала
Лента
новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали массовое увольнение хирургов на Урале
Алиша Кеннен
В США мать лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Девушки на ВДНХ
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
Самолет CASA C-101
Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео
Автозаправочная станция
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
Ядерный взрыв
В Литве предсказали "ядерную гибель"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
Подготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации-анестезиологии в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове
В ставропольском минздраве прокомментировали смерть роженицы во время родов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
Лента новостейМолния