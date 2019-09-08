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РИА Новости
Единый день голосования

На выборах главы Сахалина после обработки 80% протоколов лидирует Лимаренко

17:54 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избиратель в единый день голосования
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 60,49% голосов после обработки 80% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
По данным ЦИК, обработано 80,18% протоколов УИК, у Лимаренко - 60,49% голосов. У кандидата от КПРФ Алексея Корниенко - 21,31%, у кандидата от ЛДПР Дмитрия Флеера - 7,02%.
На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Это Дмитрий Зенкин от партии "Коммунисты России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от Коммунистической партии социальной справедливости, Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко. Досрочные выборы губернатора Сахалинской области проводились в связи с тем, что в сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалином с 2015 года, врио губернатора Приморского края, а временно исполняющим обязанности главы региона стал Лимаренко.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияВалерий ЛимаренкоПолитика
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