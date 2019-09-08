В ЦИК напомнили, что в выборах имеет право участвовать 51 партия

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. На сегодняшний день 51 политическая партия имеет право участвовать в выборах, сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко.

"На сегодняшний день 51 политическая партия имеет право участвовать в выборах. При том что у двух партий приостановлена деятельность, одна ликвидируется, то есть, всего 54 партии, но может участвовать в выборах 51", - сказал Шевченко в информцентре ЦИК.

По его словам, когда были назначены дополнительные выборы депутатов Госдумы, Минюст представил ЦИК список из 59 политических партий.

Шевченко отметил, что ещё до начала избирательной кампании было принято решение о ликвидации 7 партий из-за неучастия в выборах. "Ещё до избирательной кампании эти судебные решения вступили в законную силу, эти партии были исключены из общего реестра юридических лиц.

Среди этих партий: "За женщин России", Партия пенсионеров России, партия "Города России", "Народная партия России", "Союз горожан", "Социал-демократическая партия России", Альянс Зеленых.

В этом году в единый день голосования 8 сентября проходят прямые выборы глав 16 регионов России. Кроме того, в этот же день избирают глав трех столиц субъектов РФ - Анадыря, Новосибирска и Улан-Удэ. Также на 8 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва в четырех одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.