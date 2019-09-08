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РИА Новости
Единый день голосования

Комиссия Совфеда обсудит попытки вмешательства в российские выборы

17:32 08.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании во второй половине сентября по итогам всех избирательных процедур обсудит попытки вмешательства в выборы в единый день голосования, сообщил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Андрей Климов.
В России 8 сентября проходят выборы в 85 регионах.
"Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании во второй половине сентября по итогам всех избирательных процедур обсудит попытки вмешательства извне в наши выборы", - сказал Климов.
Он также отметил, что до конца ноября будет подготовлен отчет, "где будет сравнительный анализ попыток вмешательства в наши выборы в этом году и в предыдущие годы".
Сенатор также сообщил, что комиссия по-прежнему намерена пригласить на встречу с сенаторами представителей дипломатического корпуса стран, с территории которых, по мнению законодателей, осуществляется противоправное вмешательство в суверенные дела РФ.
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