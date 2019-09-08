Комиссия Совфеда обсудит попытки вмешательства в российские выборы

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании во второй половине сентября по итогам всех избирательных процедур обсудит попытки вмешательства в выборы в единый день голосования, сообщил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Андрей Климов.
В России 8 сентября проходят выборы в 85 регионах.
"Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании во второй половине сентября по итогам всех избирательных процедур обсудит попытки вмешательства извне в наши выборы", - сказал Климов.
Он также отметил, что до конца ноября будет подготовлен отчет, "где будет сравнительный анализ попыток вмешательства в наши выборы в этом году и в предыдущие годы".
Сенатор также сообщил, что комиссия по-прежнему намерена пригласить на встречу с сенаторами представителей дипломатического корпуса стран, с территории которых, по мнению законодателей, осуществляется противоправное вмешательство в суверенные дела РФ.