Комиссия Совфеда обсудит попытки вмешательства в российские выборы

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании во второй половине сентября по итогам всех избирательных процедур обсудит попытки вмешательства в выборы в единый день голосования, сообщил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Андрей Климов.

В России 8 сентября проходят выборы в 85 регионах.

"Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании во второй половине сентября по итогам всех избирательных процедур обсудит попытки вмешательства извне в наши выборы", - сказал Климов.

Он также отметил, что до конца ноября будет подготовлен отчет, "где будет сравнительный анализ попыток вмешательства в наши выборы в этом году и в предыдущие годы".