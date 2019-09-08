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РИА Новости
Единый день голосования

Явка избирателей в Курганской области к 18.00 составила 37,36%

17:20 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избиратель в единый день голосования
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в воскресенье в Курганской области по данным на 18.00 (16.00 мск) составила 37,36%, сообщил облизбирком.
По данным избиркома, в воскресенье в регионе проходят 322 избирательные кампании. Жители выбирают губернатора Курганской области, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц органов местного самоуправления.
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"По данным территориальных избирательных комиссий региона, на 18.00 (16.00 мск) избирательные участки посетили более 260 тысяч зауральцев, это 37,36 % избирателей", - говорится в сообщении.
В лидерах - Мокроусовский район, здесь проголосовали 55,08% избирателей, в числе первых также - Частоозерский и Альменевский районы, уточняется в сообщении.
В воскресенье показатели явки выше тех, что были зафиксированы на выборах губернатора Курганской области в 2014 году - тогда явка избирателей на 18.00 часов составила 35,42%, поясняется в сообщении.
Все избирательные участки закроются в Курганской области в 20.00 по местному времени.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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