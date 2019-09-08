Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T17:17Z
https://ria.ru/20190908/1558455083.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148795/89/1487958971_0:0:966:544_1036x0_80_0_0_f744dec876014f6761a01e206de9feb6.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

В Крыму объяснили отказ иностранных наблюдателей приехать на полуостров

17:17 08.09.2019
2733
© РИА Новости / Александр ПолегенькоГлава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что иностранные наблюдатели не приехали на выборы в крымский регион, чтобы затем было проще создавать фейковые новости об итогах голосования.
Ранее глава крымского избиркома Михаил Малышев сообщил, что выборы в Крыму проходят без международных наблюдателей, никто в избирком за регистрацией не обращался.
Бюллетень на избирательном участке
Вчера, 14:33Единый день голосования
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
"В Крыму по известным причинам нет международных наблюдателей, и это не просто так. Это сделано в том числе и для того, чтобы потом какие-то "фейк-ньюс" устроить, и рассказать, что что-то в Крыму не так и вообще нелегитимно", - сказал журналистам Иоффе.
При этом, по его словам, за ходом голосования следит целый корпус общественных наблюдателей.
"Сегодня на избирательных участках действует более 1,7 тысячи общественных наблюдателей. По сути, почти на каждом участке присутствуют, работают в две смены. Наши общественные наблюдатели по мере своих сил борются с фейковыми новостями и дают объективную картину того, что происходит", - сказал Иоффе.
Выборы в парламент Крыма и местные советы проходят в воскресенье в единый день голосования. В республике зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
Избиратель в единый день голосования
Вчера, 16:58Единый день голосования
В Симферополе произошел сбой работы КОИБа из-за солнечного света
2820205
Обсудить 2
Единый день голосованияГригорий ИоффеКрымПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
РИА
Новости
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Лента
новостей
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Нино Катамадзе в лицемерии
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно
Выборы в Мосгордуму VII созыва
На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов
Штурмовик Су-25
Источник назвал заводской брак причиной крушения Су-25 на Ставрополье
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Американский истребитель F-16C с авиабомбой B61-12
Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
09:36Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные
09:35В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
09:32Информация о вбросе на одном из участков в Башкирии не подтвердилась
09:31На Кубани проверят обстоятельства смерти ребенка в больнице
Лента новостейМолния