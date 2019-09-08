В Крыму объяснили отказ иностранных наблюдателей приехать на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что иностранные наблюдатели не приехали на выборы в крымский регион, чтобы затем было проще создавать фейковые новости об итогах голосования.

Ранее глава крымского избиркома Михаил Малышев сообщил, что выборы в Крыму проходят без международных наблюдателей, никто в избирком за регистрацией не обращался.

"В Крыму по известным причинам нет международных наблюдателей, и это не просто так. Это сделано в том числе и для того, чтобы потом какие-то "фейк-ньюс" устроить, и рассказать, что что-то в Крыму не так и вообще нелегитимно", - сказал журналистам Иоффе.

При этом, по его словам, за ходом голосования следит целый корпус общественных наблюдателей.

"Сегодня на избирательных участках действует более 1,7 тысячи общественных наблюдателей. По сути, почти на каждом участке присутствуют, работают в две смены. Наши общественные наблюдатели по мере своих сил борются с фейковыми новостями и дают объективную картину того, что происходит", - сказал Иоффе.