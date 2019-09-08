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РИА Новости
Культура

Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Нино Катамадзе в лицемерии

17:04 08.09.2019 (обновлено: 17:25 08.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова грузинской певицы Нино Катамадзе, признавшейся в любви к российским слушателям.
По ее словам, за этим заявлением стоит материальный интерес.
"Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Алексей Пушков
Ранее Катамадзе в эфире украинского телеканала "1+1" сказала, что любит своих слушателей, живущих в России. Так она ответила на вопрос ведущей об отказе выступать в России, добавив, что это деликатная и сверхважная тема.
В августе стало известно, что Катамадзе отменила концерт в Москве, который был запланирован на март следующего года.
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В конце июня певица в ответ на критику со стороны грузинской общественности заявила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России из-за событий в Тбилиси.
Российско-грузинские отношения обострились после того, как 20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста против участия депутатов Госдумы в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание парламента, где находилась российская делегация во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. В результате пострадали 240 человек, более 300 задержали.
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом, заявив, что Москве выгоден общественный раскол в стране. В свою очередь, Владимир Путин указом запретил прямое авиасообщение с Грузией, документ вступил в силу с 8 июля. Из-за санкций турпоток в страну снизился, а национальная валюта, лари, обновила исторический минимум.
Позднее телеведущий Георгий Габуния в эфире "Рустави 2" начал свою авторскую программу с ругани в адрес Путина. Жители Грузии выразили опасение, что в результате инцидента грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Поступок Габунии осудили президент и премьер-министр Грузии.
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КультураРоссияНино КатамадзеСовет Федерации РФАлексей ПушковГрузияВ мире
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