Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Нино Катамадзе в лицемерии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова грузинской певицы Нино Катамадзе, признавшейся в любви к российским слушателям.

По ее словам, за этим заявлением стоит материальный интерес.

"Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам". Алексей Пушков

Ранее Катамадзе в эфире украинского телеканала "1+1" сказала, что любит своих слушателей, живущих в России. Так она ответила на вопрос ведущей об отказе выступать в России, добавив, что это деликатная и сверхважная тема.

В августе стало известно, что Катамадзе отменила концерт в Москве, который был запланирован на март следующего года.

В конце июня певица в ответ на критику со стороны грузинской общественности заявила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России из-за событий в Тбилиси.

Российско-грузинские отношения обострились после того, как 20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста против участия депутатов Госдумы в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание парламента, где находилась российская делегация во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. В результате пострадали 240 человек, более 300 задержали.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом, заявив, что Москве выгоден общественный раскол в стране. В свою очередь, Владимир Путин указом запретил прямое авиасообщение с Грузией, документ вступил в силу с 8 июля. Из-за санкций турпоток в страну снизился, а национальная валюта, лари, обновила исторический минимум.