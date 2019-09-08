Явка на выборах губернатора Челябинской области к 18.00 составила 38,46%

Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Челябинской области, по данным на 18.00 (16.00 мск), составила 38,46%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.

"По данным на 18.00 (16.00 мск), в Челябинской области проголосовали более 1,2 миллиона избирателей или 38,46%", - сказал он журналистам.

Обертас уточнил, что на выборах губернатора региона в 2014 году к 18 часам явка избирателей была меньше и составляла 33,98%.

Он добавил, что наибольшее число пришедших на выборы граждан зафиксировано в Нагайбакском районе (58,38%), Уйском районе (57,2%), Варненском районе (55,92%), Троицке (53,97%), Пласте (52,91%), менее активны жители Озерска (30,22%) и Златоуста (34,26%).

По данным Обертаса, горячая линия избирательной комиссии в воскресенье приняла около 200 звонков, нарушения, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления, не фиксируются.