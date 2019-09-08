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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах губернатора Челябинской области к 18.00 составила 38,46%

17:02 08.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Единый день голосования в регионах России
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Челябинской области, по данным на 18.00 (16.00 мск), составила 38,46%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.
"По данным на 18.00 (16.00 мск), в Челябинской области проголосовали более 1,2 миллиона избирателей или 38,46%", - сказал он журналистам.
Работа информационного центра ЦИК РФ
Вчера, 16:30Единый день голосования
В ЦИК прокомментировали данные о возможном вмешательстве Google в выборы
Обертас уточнил, что на выборах губернатора региона в 2014 году к 18 часам явка избирателей была меньше и составляла 33,98%.
Он добавил, что наибольшее число пришедших на выборы граждан зафиксировано в Нагайбакском районе (58,38%), Уйском районе (57,2%), Варненском районе (55,92%), Троицке (53,97%), Пласте (52,91%), менее активны жители Озерска (30,22%) и Златоуста (34,26%).
По данным Обертаса, горячая линия избирательной комиссии в воскресенье приняла около 200 звонков, нарушения, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления, не фиксируются.
В воскресенье в Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления в пяти муниципальных районах, двух городских округах, семи внутригородских районах Челябинска, 46 сельских и семи городских поселениях.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияЧелябинская областьПолитика
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