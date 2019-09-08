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РИА Новости
Единый день голосования

Итальянский эксперт доволен ходом проведения выборов в МГД

17:00 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Выборы в Мосгордуму VII созыва
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-мэр города итальянского Барбареско Альберто Бьянко заявил, что доволен ходом проведения выборов депутатов Мосгордумы.
"Хотел бы сказать, что в рамках своего визита я остался доволен тем, как проходит избирательный процесс. В прошлом году я был на мэрских выборах и теперь, приезжая в Москву, я вижу, сколько изменений произошло. Новые технологии применяются в различных сферах, в том числе в выборах, и у меня остались только положительные впечатления", - сказал Бьянко журналистам в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов МГД.
Работа информационного центра ЦИК РФ
Вчера, 16:30Единый день голосования
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Эксперт также отметил идею электронного голосования как "очень прогрессивную". "Она явно зарекомендовала себя с лучшей точки зрения, так как мы видим, что процент проголосовавших через интернет выше, чем тех, кто пришел на избирательные участки. Мы также были на избирательных участках и можем сказать, что все действительно очень серьезно организовано. Главное, что обеспечена безопасность. Теперь мы с нетерпением ждем результатов", - подытожил он.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияМосковская городская думаМоскваПолитика
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