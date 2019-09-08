Итальянский эксперт доволен ходом проведения выборов в МГД

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-мэр города итальянского Барбареско Альберто Бьянко заявил, что доволен ходом проведения выборов депутатов Мосгордумы.

"Хотел бы сказать, что в рамках своего визита я остался доволен тем, как проходит избирательный процесс. В прошлом году я был на мэрских выборах и теперь, приезжая в Москву, я вижу, сколько изменений произошло. Новые технологии применяются в различных сферах, в том числе в выборах, и у меня остались только положительные впечатления", - сказал Бьянко журналистам в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов МГД.

Эксперт также отметил идею электронного голосования как "очень прогрессивную". "Она явно зарекомендовала себя с лучшей точки зрения, так как мы видим, что процент проголосовавших через интернет выше, чем тех, кто пришел на избирательные участки. Мы также были на избирательных участках и можем сказать, что все действительно очень серьезно организовано. Главное, что обеспечена безопасность. Теперь мы с нетерпением ждем результатов", - подытожил он.