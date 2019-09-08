В Симферополе произошел сбой работы КОИБа из-за солнечного света

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Солнечный свет привел к сбою в работе комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на одном из участков для голосования в Симферополе, сообщил журналистам глава крымского избиркома Михаил Малышев.

По его словам, инцидент произошел на избирательном участке в симферопольской городской школе №40.

"Когда комплекс стоял в месте прямого попадания солнечного света, то входящие в него две урны перестали принимать бюллетени, поскольку бюллетени просвечивались и датчики не срабатывали. Как только комплекс передвинули в теневую сторону, комплекс начал работать нормально, и никаких проблем в настоящее время нет", - сказал Малышев.