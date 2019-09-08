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РИА Новости
Единый день голосования

В Симферополе произошел сбой работы КОИБа из-за солнечного света

16:58 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Избиратель в единый день голосования . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Солнечный свет привел к сбою в работе комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на одном из участков для голосования в Симферополе, сообщил журналистам глава крымского избиркома Михаил Малышев.
По его словам, инцидент произошел на избирательном участке в симферопольской городской школе №40.
"Когда комплекс стоял в месте прямого попадания солнечного света, то входящие в него две урны перестали принимать бюллетени, поскольку бюллетени просвечивались и датчики не срабатывали. Как только комплекс передвинули в теневую сторону, комплекс начал работать нормально, и никаких проблем в настоящее время нет", - сказал Малышев.
Выборы в парламент республики и местные советы проходят в Крыму в воскресенье в единый день голосования. В регионе зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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