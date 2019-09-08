Явка на выборах в парламент Севастополя к 15.00 превысила 20%

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в законодательное собрание Севастополя к 15.00 составила 20,6%, что на 5% меньше, чем на выборах в парламент в 2014 году на это время, сообщил журналистам глава горизбиркома Сергей Даниленко.

"По состоянию на 15 часов по московскому времени, в голосовании приняло участие около 20,6%", - сообщил Даниленко.

Глава избиркома отметил, что на выборах в законодательное собрание первого созыва в 2014 году явка на этот момент превышала 25%.